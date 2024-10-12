شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطئية يبدأ دراسة المنافسين قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية في جمع التقارير الفنية عن منافسيه في بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 19 أكتوبر الجاري في الغردقة، واوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب، غانا، وتنزانيا.

واختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر الحالي.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد ، ابراهيم حسن و أحمد حمدي، واللاعبين هم مصطفى احمد ،حسان محمد، احمد الشحات ،مصطفى علي صاصا، هيثم عاطف ،حسام باولو ،عبد الرحمن حسن الشافعي ،محمد عبد النبي لوحه ،احمد سليمان. ايشا، إسماعيل بهجت، احمد تمساح ومحمود عماد اوتي.