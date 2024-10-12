شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يصل للفوز الخامس مع منتخب مصر فى 7 مواجهات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حسام حسن المدير الفني لفريق منتخب مصر، تألقه في القيادة الفنية للفراعنة بعد الفوز على موريتانيا، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ووصل حسام حسن للفوز الخامس مع منتخب مصر خلال 7 مباريات فقط، ليقود الفراعنة لصدارة مجموعته في تصفيات كأس أمم أفريقيا ومجموعته في كأس العالم.

أرقام حسام حسن مع المنتخب..

7 مباراة

5 فوز

1 خسارة

1 تعادل

15 هدفا سجلها الفراعنة

4 أهداف سكنت الشباك.

وجاءت المباريات كالتالى..

اللقاء الأول ودى .. مصر 1_0 نيوزيلندا

اللقاء الثانى ودى.. مصر 2_4 كرواتيا

اللقاء الثالث رسمي.. مصر 2-1 بوركينا فاسو

اللقاء الرابع رسمى.. مصر 1-1 غينيا بيساو

اللقاء الخامس رسمى.. مصر 3-0 الرأس الأخضر

اللقاء السادس رسمى.. بتسوانا 0-4 مصر

اللقاء السابع رسمي.. موريتانيا 0- 2 مصر

يحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لنقطة واحدة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي لكأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.

وواصل منتخب مصر انتصاراته بالفوز في المباراة الثالثة على التوالي والوصول إلى 9 نقاط مبتعدا بالصدارة بـ6 نقاط عن أقرب المنافسين، ليتقدم الفراعنة خطوة مهمة نحو حسم التأهل لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.

وانتزع منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا صعبا على منتخب موريتانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.