شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-10-2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الزمالك يكشف تفاصيل فشل صفقة أوفي إيجاريا في بيان رسمى، ومنتخب مصر يهزم موريتانيا بثنائية صلاح وتريزيجيه ويعزز صدارته للمجموعة، والأهلي يفوز على حرس الحدود 3-0 استعداداً للسوبر المصري.

الزمالك يكشف تفاصيل فشل صفقة أوفي إيجاريا في بيان رسمى

أصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً لكشف تفاصيل فشل صفقة اللاعب الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية

منتخب مصر يهزم موريتانيا بثنائية صلاح وتريزيجيه ويعزز صدارته للمجموعة

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات

"كاس" يقضى برفض 9 لاعبين فسخ تعاقدهم مع بيراميدز

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض الطلب المقدم من عدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2009 والمقدم ضد نادي بيراميدز وطلبهم بفسخ تعاقدهم مع النادي.

بعثة المصري البورسعيدي تستعد للسفر إلى المغرب استعدادا للموسم الجديد

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مطار القاهرة الدولي، استعداداً لانطلاق رحلتها إلى المملكة المغربية لبدء معسكره المغلق الذي سيقام بمدينة بوزنيقة المغربية اعتبارا من غدا السبت الموافق الثاني عشر من أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

الأهلى يكتسح بطل إثيوبيا 67-11 فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب .

الأهلي يفوز على حرس الحدود 3-0 استعداداً للسوبر المصري

فاز فربق الكرة بالنادي الأهلي على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بإستاد التتش الجزيرة.

منتخب مصر 2008 يتعادل 1-1 في الودية الثانية أمام روسيا

تعادل منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة احمد الكاس ، في المباراة الودية الثانية أمام روسيا بهدف لكل فريق في اطار الاستعداد لتصفيات امم أفريقيا .

الأهلى يفوز على وادى دجلة في دورى الكرة النسائية بهدف +90.. صور

حققت سيدات الأهلى فوزا قاتلا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

رمضان صبحى جاهز لتدعيم بيراميدز فى مواجهة الزمالك بالسوبر المصرى

أطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على جاهزية رمضان صبحى لاعب الفريق، بالشكل الأمثل لتدعيم صفوف الفريق