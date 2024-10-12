ذكرت صحيفة "إندبندنت عربيّة"، أنّ تقارير إعلاميّة إيرانيّة تداولت "أنباءً عن هجوم سيبراني استهدف مؤسّسات إيرانيّة، بما في ذلك منشآت نوويّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "إندبندنت عربية": أنباء عن هجوم سيبراني استهدف مؤسسات إيرانية بما فيها منشآت نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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