الحاج حسن: أهل الجنوب والبقاع والضاحية سيعودون إلى قراهم رافعين راية النصر

جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن على المطبخ المركزي الذي يؤمّن الوجبات الجاهزة لأكثر من 5400 نازح في مراكز الإيواء في منطقة بئر حسن، وجرى الاضطلاع من المسؤولين على المراكز، على تفاصيل العمل اللوجستي في إدارة الأبنية التي تحوّلت الى مراكز ايواء منظمة تستقبل العائلات منذ اليوم الاول لنزوحهم من قراهم، اضافة الى تقديم كل خدمات الرعاية الصحية والخدماتية وتطبيق المعايير المطلوبة من اجل الحفاظ على المواطنين.

وأكد الحاج حسن، أن "الهم الأول والأخير سيكون تأمين كل مستلزمات أهلنا لأننا نعلم علم اليقين أنهم عائدون إلى قراهم رافعين راية النصر، لذلك علينا ان نستغل فرصة وجودهم بيننا لنكون في خدمتهم".

ودعا رؤساء المراكز التي "تستقبل اهلنا"، إلى "تطبيق المعايير الصحية والغذائية، اضافة الى رفع كل الحاجيات وفقاً للآلية المعتمدة من الحكومة اللبنانية من أجل خدمة الجميع وضبط عمليات المساعدة".

وأكد حرصه على "متابعة كل الأمور العالقة مع رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الوطنية لادارة الكوارث برئاسة الوزير ناصر ياسين الذي وتقدم منه بالشكر على جهوده "لتأمين أهلنا النازحين عن قراهم في كل المحافظات اللبنانية".