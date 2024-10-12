مقتل 25 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف إسرائيلي على جباليا ومدينة غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مربّعًا سكنيًّا كاملًا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى سقوط 22 شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين"، مشيرةً إلى أنّ "من بين الشّهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأنّ هناك أكثر من 30 مصابًا، و14 مفقودًا ما زالوا تحت الأنقاض".
ونفلت عن مسعفين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إشارتهم إلى "مقتل 3 مواطنين ونقل إصابات عدّة إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، بعد قصف منزل في حي التفاح في مدينة غزة".
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