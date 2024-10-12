شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون العرب والأجانب يسجلون صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 6.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 955.7 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 64.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 248.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.958 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 30762.32 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7468.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 10642.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 38099.79 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8417.60 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 31.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.189 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.508 تريليون جنيه إلى 1.483 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 378.7 مليار جنيه إلى 377 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.