أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بـ"سقوط شهداء وجرحى، نتيجة​​​​ غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا مأهولًا في أنصارية"، مشيرةً أيضًا إلى "سقوط أربع إصابات طفيفة جرّاء غارة على بلدة طيردبا، فضلًا عن تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف طيرحرفا ومنطقة اللبونة عند أطراف الناقورة، وبلدة الضهيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر شهداء وجرحى في غارتَين إسرائيليتَين على أنصارية وطيردبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.