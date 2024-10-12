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الامارات | ذياب بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد جديد الشحي

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الفجيرة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له جديد راشد محمد الشحي، والد الشهيد محمد جديد راشد الشحي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أول من أمس.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة قراط بإمارة الفجيرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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