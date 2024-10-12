الامارات | محمد بن راشد: الإنجاز الأهم.. تطوير حياة الناس نحو الأفضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية تغيير حياة الناس وتيسيرها وتطويرها نحو الأفضل وخلق الفرص والمنافع لهم، مشيراً سموه إلى أن هذه المعاني الطيبة هي الإنجاز الحقيقي في الحياة.

وقال سموه، أمس، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «علمتني الحياة أن أهم إنجاز في الحياة هو قدرتك على تغيير حياة الناس، تيسير حياة الناس، تطوير حياتهم نحو الأفضل، وخلق الفرص والمنافع لهم.. خير الناس أنفعهم للناس».