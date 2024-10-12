شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسهم الشركات المشاركة فى تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة، بنسبة أكثر من 10% خلال جلسات الأسبوع الماضي بالبورصة، وعلى رأسها شركة أوراسكوم كونستراكشون، وصعد السهم بنسبة 13.01% ليصل إلى مستوى 289 جنيهًا، وسهم شركة السويدي إليكتريك بنسبة 3.45% ليصل إلى مستوى 3.45 جنيه.

يأتي ذلك بعد إعلان مجموعة مدن-المسؤولة عن تنفيذ مشروع رأس الحكمة- إسناد أعمال توريد مواد البناء لشركة السويدي إليكتريك، فيما ستتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات كمقاول رئيسي للأعمال التمهيدية من البناء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة السويدي إليكتريك، إن مذكرة التفاهم الموقع مع مجموعة مدن القابضة الإماراتية، لتوريد مواد البناء لمشروع، تمثل توضيح نوايا الطرفين للتعاون المستقبلي، ولا تشكل أي اتفاق ملزم، ولم يتم التفاوض بعد بين الطرفين على النطاق المحتمل لشركة السويدي إليكتريك من حيث القيمة أو المدة أو المنتجات أو أي تواريخ محددة للاتفاقيات النهائية.

فيما علقت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن تعيينها من قبل شركة مدن القابضة كمقاول رئيسي لتنفيذ الأعمال التمهيدية من البناء للمرحلة الأولى لمشروع رأس الحكمة.

كما امتد تأثير صفقة رأس الحكمة، على صعود عدد من أسهم الشركات العقارية المملوكة لمستثمرين إماراتيين، وعلى رأسها شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والذي ارتفع بنسبة 29.82% ليصل إلى مستوى 70.430 جنيه.



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الجمعة الماضية، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي، وتكشف البيانات الرسمية، تفاصيل مخطط تنمية المدينة.

ويمتد مشروع رأس الحكمة، على مساحة 170 مليون متر مربع، وعلى بعد 350 كيلو متر شمال غرب القاهرة، ويطل المشروع على مساحة 44 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل تبدأ الأولى على مساحة 50 مليون متر مربع، وستضم بنية تحتية سياحية، فيما سيتم تطوير المساحة المتبقية البالغة 120 مليون متر مربع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.