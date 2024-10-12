"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ تجمعَين لقوات العدو في ثكنة هونين ومستعمرة كفرجلعادي

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:15 من مساء يوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بصلية صاروخيّة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 09:15 من مساء الجمعة، تجمّعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة".