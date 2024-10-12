شكرا لقرائتكم خبر عن بينها تسريع الإجراءات.. مشروعات قوانين لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، مشروعات قوانين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يمكن الآن للولايات الاتحادية والجمعيات المعنية اتخاذ موقف من هذه المشاريع. اللجوء إلى أوروبا وستسرع إجراءات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين كواحد من بين إجراءات أخرى، وفقا لهذه المقترحات.

وتنص المقترحات على أنه في الحالات التي تنطوي على وجود مخاطر تهدد الأمن أو النظام العام، لن تمنح مهلة للمغادرة الطوعية، بل سينفذ الترحيل الفوري.

وأشارت "فيزر" إلى إقرار القوانين الأوروبية بالفعل، معلقة: "نحن الآن نعدل القوانين الألمانية لتتماشى معها". سرعة وشمولية وأضافت أن هذا يبعث بإشارة مهمة في أوروبا بأن ألمانيا تنفذ القوانين الجديدة بسرعة وبشكل شامل.

وتابعت: "سنواصل السعي على المستوى الأوروبي من أجل تنفيذ الإصلاح بسرعة في جميع الدول الأعضاء".

واتفق قبل ذلك على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في مايو الماضي بعد سنوات من الخلاف، وبموجب الإصلاح سيعاد توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي من جديد عبر "آلية تضامن". إجراءات لجوء سريعة كما ينص الإصلاح على إجراءات لجوء سريعة عند الحدود الخارجية، ومعاملة أكثر صرامة مع الأشخاص المنحدرين من دول تعد آمنة نسبيًا.

وينص الإصلاح على أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، في ظل ظروف معينة، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعرف باسم الدول الثالثة.