شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قلته يقود حفلى لينا شاماميان ونسمة محجوب فى الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المايسترو جورج قلته، في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بحفلين مختلفين، خلال يومي 13 و 14 أكتوبر الجاري.

ويفتتح قلته مشاركاته بقيادة الحفل الأوركسترالي المنتظر للفنانة السورية لينا شاماميان، المقرر مساء غد الأحد في مسرح الجمهورية، ويقدم خلاله العرض الحي الأول لمشروع ألبومهما الغنائي الجديد.

كما يشارك جورج قلته مرة أخرى في ليالي الموسيقى العربية من جديد مع المطربة نسمة محجوب، عبر حفل أوركسترالي بصحبة أوركسترا "سينكوب"، وذلك مساء الإثنين 14 أكتوبر الجاري على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.



المايسترو جورج قلته



جورج قلته

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويُحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).



المايسترو جورج قلته ونسمة محجوب