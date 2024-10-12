شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني تشغيل المتحف الكبير تجريبيًا؟.. مدير عام الترميم يوضح لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية من الأربعاء المقبل يبدأ التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فما هو التشغيل التجريبي؟ وما الهدف منه؟

وفي تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير؛ أن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالمسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم أحدث رواجًا كبيرًا للمتحف على المستوى العالمي، موضحًا أن التشغيل التجريبي هدفه زيادة تقديم الخدمة السياحية على أعلى مستوى، وتدارك أية ملاحظات تظهر خلال التشغيل التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، الذي سيتم تحديد موعده طبقًا لرؤية القيادة السياسية والإدارة العليا.

أوضح أنه من المقرر أن يتم افتتاح القاعات الرئيسية بالمتحف لتنضم إلى التشغيل التجريبي، مشيرًا انتهاء كافة الأعمال الأثرية والهندسية بالمتحف المصري الكبير بنسبة 100%، وأن الأعمال بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف منتهية بالكامل وجاهزة بنسبة 100% فيما يتعلق الأثرية من عرض القطع الأثرية داخل فتارين العرض، موضحًا أن القاعات تضم القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني طبقًا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى، يروي 3 موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة وهي "الملكية" و"المجتمع" و"المعتقدات".