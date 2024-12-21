سقوط قتلى خلال حادثي تدافع في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة النيجيرية إن 13 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم في حادثي تدافع في نيجيريا، اليوم السبت، خلال محاولتهم الحصول على مساعدات خيرية.

في العاصمة أبوجا، لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون في تدافع لتلقي مساعدات خيرية توزعها كنيسة في منطقة "مايتاما".

وقالت جوزفين أديه المتحدثة باسم الشرطة "أدت هذه الحادثة المؤسفة، التي وقعت حوالي الساعة 6:30 صباحا، إلى تدافع أودى بحياة 10 أفراد، بينهم أربعة أطفال، وأصيب ثمانية آخرون بدرجات متفاوتة".

وفي أوكيجا بولاية أنامبرا جنوب شرق البلاد، تدافع عدد من الأشخاص بعد أن عرض شخص مساعدات منها الأرز والزيت النباتي والمال.

وقالت شرطة الولاية إنه تأكد مقتل ثلاثة أشخاص لكن شهودا ومنظمة العفو الدولية في نيجيريا قدروا عدد القتلى بنحو 20 وإصابة آخرين.

ولقي ما لا يقل عن 32 شخصا حتفهم في واقعة شبيهة يوم الخميس في مدرسة ثانوية في إبادان، عاصمة ولاية أويو جنوب غرب نيجيريا.