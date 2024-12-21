ارتفاع كبير لعدد قتلى الإعصار "تشيدو" في الموزمبيق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات في الموزمبيق، اليوم السبت، أنّ حصيلة ضحايا الإعصار "تشيدو" ارتفعت إلى 76 قتيلا على الأقل وأكثر من 500 جريح.

وقال المعهد الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في الدولة، الواقعة في أفريقيا الجنوبية، إنّ الإعصار الذي تسبّب بدمار واسع في مايوت، الأرخبيل الفرنسي الصغير الواقع في المحيط الهندي، دمّر في الموزمبيق ما يقرب من 62 ألف مسكن مخلّفا، فضلا عن ضحاياه، أكثر من 380 ألف متضرّر.

كانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 45 قتيلا من جراء هذا الإعصار الهائل الذي بلغت سرعة الرياح المرافقة له 260 كلم في الساعة وتسبّب بهطول أمطار بنسبة 250 ملم خلال 24 ساعة.

والموزمبيق، البلد الناطق بالبرتغالية، يعاني بانتظام من كوارث طبيعية.