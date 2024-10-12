شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى استخدام الموبايل قد يؤدى لفقدان الذاكرة.. اعرف المخاطر وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

أثار الإفراط في استخدام الشاشات، وخاصة اليوم في سياق الاستهلاك الرقمي الحديث، مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على صحة الدماغ، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بحالات مثل مرض الزهايمر، وفي حين لا يوجد دليل قاطع يربط بشكل مباشر بين وقت استخدام الشاشات ومرض الزهايمر، إلا أن هناك العديد من الجوانب التي قد تساهم في التدهور المعرفي ومخاطر صحة الدماغ بمرور الوقت، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الخرف الرقمي ظاهرة مزعجة للغاية تكتسب جذورها في هذا العصر المتنامي للتكنولوجيا، ولا شك أن الثورة الرقمية قد حققت الكثير من التقدم على المستويين الأكاديمي والعملي، ولكنها طرحت أيضًا الكثير من المشاكل، فالدماغ، وهو أكثر الأعضاء تعقيدًا وغموضًا، يعاني أكثر من غيره من هذه التحولات، وتشير الدراسة التي أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية إلى أن الوقت غير الطبيعي والمفرط الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات يتسبب في حدوث تغييرات في المادة الرمادية والبيضاء في الدماغ، ويرتبط هذا التعديل بارتفاع معدلات مشاكل الصحة العقلية، وتدهور نمو الذاكرة، وصعوبات التعلم، وهي كلها عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بالخرف.

علاوة على ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن فترات التحفيز البصري المفرط المحبط من خلال استخدام الشاشات خلال مراحل معينة من الحياة قد تكون ضارة وتسبب تسممًا عصبيًا متسارعًا في المراحل اللاحقة من الحياة، مما يؤدي إلى حالة من النسيان أو حتى الإصابة المبكرة بمرض الزهايمر.

نمط الحياة المستقرة وصحة الدماغ

غالبًا ما يؤدي الإفراط في استخدام الشاشات إلى نمط حياة خامل، وهو ما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وانخفاض الوظائف الإدراكية، فالنشاط البدني مهم للحفاظ على تدفق الدم الصحي إلى الدماغ، وتعزيز المرونة العصبية، والحد من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر.

التأثير على النوم

إن التعرض للشاشات لفترات طويلة، وخاصة في وقت متأخر من الليل، قد يؤدي إلى خلل في الإيقاعات اليومية مما يؤدي إلى ضعف جودة النوم، يلعب النوم دورًا حاسمًا في الوظائف الإدراكية وصحة الدماغ.

المشاركة العقلية والاحتياط المعرفي

ترتبط الأنشطة التي تتحدى الدماغ، مثل القراءة وحل المشكلات أو المشاركة في المحادثات، ببناء "احتياطي إدراكي"، والذي يمكن أن يساعد في الحماية من مرض الزهايمر، وقد يؤدي الإفراط في استهلاك الشاشات السلبية، مثل مشاهدة البرامج أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بلا هدف، إلى تقليل فرص الأنشطة المحفزة للعقل والتفاعلات الاجتماعية، مما قد يساهم في التدهور المعرفي.

العزلة الاجتماعية والصحة النفسية

الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعزلة والقلق والاكتئاب، وقد تم تحديد العزلة الاجتماعية وقضايا الصحة العقلية كعوامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.

فيما يلى.. التدابير الوقائية ضد التدهور المعرفى الناتج عن الإفراط في استخدام الشاشات:

- الحد من وقت الشاشة، وخاصة قبل النوم، لتحسين جودة النوم.

- الانخراط في أنشطة محفزة عقليًا وغير مرتبطة بالشاشة مثل القراءة أو حل الألغاز أو تعلم مهارات جديدة.

- دمج التمارين البدنية المنتظمة لتعزيز صحة الدماغ.

- الحفاظ على الروابط الاجتماعية من خلال التفاعلات الشخصية.

- أخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات لتقليل الإجهاد والتعب.

وفي حين أن وقت الشاشة وحده ليس من المرجح أن يسبب مرض الزهايمر، فإن عوامل نمط الحياة المرتبطة بالإفراط في استخدام الشاشة يمكن أن تساهم في حالات تزيد من خطر التدهور المعرفي، لذلك من الضروري أن يحدد الناس مقدار الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات بطريقة مسئولة وعدم الإفراط في استخدامها لتقليل المخاطر المحتملة.