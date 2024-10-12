شكرا لقرائتكم خبر عن فيني إيجيبت تحتفل بمرور سبع سنوات في السوق المصري وتكشف عن أسرار النجاح الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ياسر محمود المدير الإقليمي لفيني: منتجات فيني إيجيبت حققت نجاحا كبيرا داخل السوق المصري وتصدر منتحاتها في الخارج



احتفلت شركة فيني إيجيبت مصر بمرور سبع سنوات على تواجدها داخل السوق المصري، وأقامت الشركة احتفالية ضخمة في أحد فنادق القاهرة، وأحيا الحفل فرقة مسار إجباري و عازفة الساكسفون رحمة حسن بحضور سمير باتشرجي المدير الدولي لشركة فيني و الدكتور ياسر محمود المدير الإقليمي لفيني. وحققت فيني إيجيبت نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية داخل السوق المصري في مجال العطور والأسبراي، لاسيما وأن منتجات الشركة أثرت بشكل كبير في قطاع عريض من المستهلكين داخل الشارع المصري.

وتحدث الدكتور ياسر محمود المدير الإقليمي لشركة فيني إيجيبت أثناء كلمته في بداية الحفل عن سلسلة النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة حتي تصدرت قائمة مبيعات السوق المصري في مجالي العطور والأسبراي خاصة وأن منتحات الشركة أمنة ولايوجد بها غازات.

وأضاف المدير الإقليمي لفيني أن سر نجاحها في أربعة كلمات: (رؤية الشركة - أيكونة المنتج - العلاقات - التطوير والابتكار) مشيرًا في حديثه إلى الأربع حروف الخاصة بكلمة Vini.



وأثناء حديثه أكد على أن الشركة تسعى بقوة خلال الفترة المقبلة عن التوسع في العديد من الدول الأوروبية بعد النجاح الكبير التي حققته في دول شمال و شرق أفريقيا ومنها دولة أوغندا وكينيا والمغرب وتونس و الأردن و ليبيا و السودان و الجزائر بالإضافة للبنان وفسطين.

وأعرب ياسر محمود، عن سعادته الكبيرة بما حققته الشركة خلال السنوات الماضية، وتخطي مجموعة كبيرة من الصعاب التي واجهت الشركة، حتي وصول منتجات فوج داخل كل بيت مصري.



ووجه المدير الإقليمي لشركة فيني الشكر لكل العالمين بالشركة وكبار العملاء بعد النجاح الكبير التي حققته فيني إيجيبت في عامها السابع في السوق المصري.











