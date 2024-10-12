شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عايدة فهمى وصيام وأبو سريع فى الدورة السادسة من ملتقى المسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن مكرمي الدورة السادسة من الملتقى والتي تحمل اسم الفنان فؤاد المهندس وتقام تحت شعار "إبدع- إنطلق" حيث سيتم تكريم خمسة فنانين من مصر والوطن العربي، هم: الفنان القدير أحمد صيام، والفنانة القديرة عايدة فهمي، والفنان العماني عماد الشنفري، والفنانة رانيا عاطف، والفنان مصطفى أبو سريع.

وكان قد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، دورة الفنان فؤاد المهندس تحت شعار" إبدع- إنطلق"، بحضور رئيس المهرجان الفنان عمرو قابيل، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة سمر سعيد الأمين العام للمهرجان، والفنان طارق دسوقي من اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من السادة الإعلاميين.

وقال الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للمهرجان: ملتقى شباب الجامعات يرفع روحي المعنوية ويبهجني وذلك لوجود شباب من كل مكان بالعالم، هذا الملتقي للمرة الخامسة أقول هو درة النشاط الثقافي المصري، وأنا سعيد بوجودي مع هذه النخبة الرائعة الذين استطاعوا أن ينقلوا جمال حياة طلاب الجامعة للعالم .

ويقام المهرجان تحت الرعاية الرسمية لدولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.



عايدة فهمي وصيام وأبو سريع



مكرمي الدورة السادسة من ملتقى المسرح الجامعي



ملتقى المسرح الجامعي