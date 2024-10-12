شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحرب.. "اليونيفيل" تعلن إصابة أحد جنودها جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إصابة جندي تابع لها جراء نشاط عسكري في الجوار في بلدة الناقورة بجنوب لبنان.

تطورت الحرب في لبنان

استهداف قوات اليونيفيل

وأشارت إلى أنه خضع لعملية جراحية في مستشفانا في الناقورة لإزالة الرصاصة وهو الآن في حالة مستقرة.وذكرت: "كما لحقت أضرار جسيمة بالمباني في موقعنا التابع للأمم المتحدة في رامية بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب".وكانت اليونيفيل، أعلنت أمس إصابة اثنين من جنودها، بعد وقوع انفجارين قرب برج للمراقبة بمقر اليونيفيل في الناقورة.كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي، والدول المساهمة في مهمة اليونيفيل، بالدعوة إلى فتح تحقيق، واتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات.