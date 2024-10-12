شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العليا لملتقى القاهرة للمسرح الجامعى: الملتقى درة النشاط الثقافى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، دورة الفنان فؤاد المهندس تحت شعار "إبدع- إنطلق"، بحضور رئيس المهرجان الفنان عمرو قابيل، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة سمر سعيد الأمين العام للمهرجان، والفنان طارق دسوقي من اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من السادة الإعلاميين.

وقال الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للمهرجان: ملتقى شباب الجامعات يرفع روحي المعنوية ويبهجني، وذلك لوجود شباب من كل مكان بالعالم، هذا الملتقى للمرة الخامسة أقول هو درة النشاط الثقافي المصري، وأنا سعيد بوجودي مع هذه النخبة الرائعة الذين استطاعوا أن ينقلوا جمال حياة طلاب الجامعة للعالم.

وكشفت الدكتورة سمر سعيد أمين عام الملتقى: كل عام نعمل على تقديم الجديد للشباب طلاب الجامعات ولم نكتف بالتنافس بين العروض المسرحية فقط لكن نقدم ورشا متنوعة، الأكاديمة تدعمنا وجامعة الجلالة لأول مرة تدعمنا وتكون شريكة لنا.

ومن جانبه قال الفنان طارق الدسوقي: جميعنا مؤمن بأن المسرح الجامعي هو معامل تفريخ حقيقية للمبدعين، فلو أعدنا هذا النشاط لتوهجه سيكون رسالة قوية نقدمها للفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص، ونحن حريصون في كل دورة على تقديم ورش مسرحية جديدة ومسابقات متنوعة.

ويقام المهرجان تحت الرعاية الرسمية لدولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.