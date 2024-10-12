لقطات من بروفة نسمة محجوب قبل حفلها ضمن مهرجان الموسيقى العربية

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القاهرة - سامية سيد - أجرت المطربة نسمة محجوب بروفتها الجنرال بدار الأوبرا قبل حفلتها بعد غد، والمقرر إحياؤها ضمن حفلات مهرجان الموسيقة العربية الـ32.



لقطات من بروفه نسمة محجوب قبل حفلتها بعد غدا

ويُحيي النجم حلمي عبد الباقى حفلا غنائيا، الإثنين المقبل، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية تحت قادة المايسترو الدكتور عادل مصطفى، وذلك ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، ومن المقرر أن يحمل الحفل عددا من المفاجآت، ويشارك فى الحفلة فرقة تقاسيم.

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويُحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).



لقطات من بروفة نسمة محجوب



نسمة محجوب



بروفة نسمة محجوب



نسمة محجوب



لقطات من بروفة نسمة محجوب قبل حفلها