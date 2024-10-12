شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير الكهرباء يتابع جودة الخدمة بشركة جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم السبت 12-10-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية والزيارات المفاجئة الى مواقع العمل والشركات التابعة، وقام اليوم السبت بجولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وزير الكهرباء يتفقد شركة جنوب القاهرة لمتابعة جودة الخدمة

جانب من جولة التفقد

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية والزيارات المفاجئة الى مواقع العمل والشركات التابعة، وقام اليوم السبت بجولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذا لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وإتاحة الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.

استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي وكذلك معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه لاسيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الأداء خلال الفترة الماضية والتغير فى جودة الخدمات المقدمة.



وزير المالية: نتطلع لدور ريادي لتجمع البريكس فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة "الديون"



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور ريادي لتجمع «البريكس» فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة «الديون» بالبلدان الناشئة والنامية، موضحًا أنه ينبغى اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.

أضاف، فى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، أننا نتطلع للتوسع فى التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» فى الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصة لتقليل تكلفة التمويل.

وزير الاستثمار: فرص مميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية بين مصر والسعودية

وزير الاستثمار حسن الخطيب

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة.

وقال الوزير، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.



جهاز تنمية المشروعات يعلن تقديم حزم متنوعة من الخدمات غير المالية

أكد الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تقديم حزم متنوعة من الخدمات غير المالية التي تساعد أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار والنمو هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية.

وأضاف عباس، أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وأشاد بالتنسيق المستمر مع نقابتي المهن الزراعية والمهن التعليمية للمساهمة في تطوير المشروعات الزراعية وتنمية قدرات خريجي كليات الطب البيطري والزراعة وتأهيلهم وتمكينهم من بدء وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي صغيرة.