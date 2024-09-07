أمير الجوف يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ 28 مشروعًا تنمويًا بتكلفة تجاوزت 885 مليون ريال الأحد المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نوّاف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ،الأحد المقبل ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، (11) مشروعًا تنمويًا في المنطقة بتكلفة تجاوزت (223) مليون ريال، كما يضع سموه حجر الأساس لـ (17) مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بأكثر من (662,4) مليون ريال؛ لخدمة سكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع سموه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله–، على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات التنموية الشاملة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط