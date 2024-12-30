شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات وتحديات شركات السيارات العالمية الكبرى في 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كان عام 2024 مليئاً بالأحداث بالنسبة لشركات صناعة السيارات الكبرى حيث ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة واستقرت الأسعار في معظمها إلا إن الكثير من التغييرات آتية للصناعة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي خلال 2025، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. مبيعات السيارات بأمريكا تتوقع شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي" أن تصل مبيعات السيارات في الولايات المتحدة إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 16.2 مليون وحدة في عام 2025 وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 1.2% مقارنة بـ 16.0 مليون وحدة متوقعة في عام 2024 وهو ما تقول ستاندرد آند بورز إنه لا يزال يعكس بيئة غير مؤكدة لمبيعات السيارات في الولايات المتحدة.

قال كريس هوبسون مدير مبيعات المركبات الخفيفة في أمريكا الشمالية لدى الشركة في تقريرها لعام 2025: "من المتوقع أن تنخفض مستويات أسعار المركبات لكنها ستظل مرتفعة ومن المتوقع أن تتحول أسعار الفائدة إلى مزيد من الانخفاض ولكن من المتوقع أن تظل مستويات التضخم". جنرال موتورز شهدت الشركات الثلاث الكبرى أداءً قويًا في عام 2024 مع مبيعات قوية لمركباتها ذات الأسعار المرتفعة عمومًا مثل الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية.

تم مكافأة مساهمي "جنرال موتورز" بارتفاع السهم بنسبة 25٪ لهذا العام بدعم من برامج إعادة شراء الأسهم.

أعلنت جنرال موتورز عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار في يونيو من هذا العام بعد برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار في نوفمبر 2023.

ولكن قد تواجه شركة جنرال موتورز بعض المشاكل مع سياراتها الكهربائية إذا اختفى الائتمان الضريبي في ظل إدارة ترامب.

وقال المحلل نيشيت مادلاني لموقع ياهو فاينانس: "إذا لم تكن نماذج السيارات الكهربائية هذه وخاصة بالنسبة لشركة جنرال موتورز مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية العام المقبل فسوف يؤثر ذلك على قدرتها على التوسع وفي النهاية افتراضنا للنمو".

وعلى الرغم من العام القوي الذي حققته الشركة، فقد واجهت بعض المفاجآت في أواخر العام، مثل خسارة قدرها 5 مليارات دولار في الصين وتصفية أعمالها في مجال سيارات الأجرة الآلية. شركة فورد كما أن شركة “فورد” منافس جنرال موتورز اللدود قد حققت مبيعات جيدة هذا العام أيضًا ولكن الأمور لم تكن على ما يرام بالنسبة للشركة.

قلصت الشركة توقعات أرباحها لعام 2024 بسبب مشاكل مع الموردين وما زالت تخسر مليارات الدولارات في أعمالها في مجال السيارات الكهربائية.

ستقدم شركة فورد تحديثًا كاملاً حول توقعات أعمالها في مجال السيارات الكهربائية وربحيتها في النصف الأول من عام 2025 . سيارات ستيلانتيس لايعد الوضع أفضل كثيراً في شركة "ستيلانتيس" التي تضم في حاويتها شركات "دودج" و"رام" و"جيب" و"كرايسلر" و"فيات" وغيرهم.

من المتوقع أن تؤدي التغييرات الإدارية إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد في عام 2025 وخطة جديدة.

تويوتا

تشهد "تويوتا" أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم وأكبر منافس للشركات الثلاث الكبرى الأمريكية عامًا مميزًا حيث ارتفعت مبيعاتها منذ بداية العام حتى الربع الثالث بنسبة 5.5% بأمريكا فقط وارتفعت مبيعات "المركبات الكهربائية" بنسبة مذهلة بلغت 58% منذ بداية العام.

اقرأ أيضاً: 5 مخاطر تهدد شركات صناعة السيارات الكبرى في أوروبا قبل 2025 هوندا ونيسان تعمل الشركتان "هوندا" و"نيسان" على الاندماج في وقت من المتوقع أن يتم الانتهاء فيه من الصفقة في عام 2026 إلا أن ذلك سيسمح لشركتي صناعة السيارات اليابانيتين بمضاهاة تويوتا من حيث الحجم.

وقالت ستيفاني برينلي المحللة في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي: "هناك إمكانية لأن تكون الشركة المندمجة مستعدة بشكل أفضل لمواجهة التهديد التنافسي من اللاعبين الجدد فضلاً عن أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مع تويوتا". فولكس فاجن مرت شركة "فولكس فاجن" الألمانية والتي كانت في السابق جوهرة التاج في قطاع السيارات في ألمانيا وشركة صناعة السيارات في الرقم الأول في العالم بعام صعب.

وتشكل حالة الركود التي تعاني منها الشركة في مناطق مهمة مثل أوروبا والصين مشكلة كبيرة كما أدت صعوبات التطوير مع برمجياتها الداخلية وتطوير السيارات الكهربائية إلى تأخيرات باهظة التكلفة.

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كما إنه لن يتحسن الوضع في الصين التي كانت ذات يوم منطقة رائدة للشركة في أي وقت قريب.

وفي الوقت نفسه، شهدت مبيعات السيارة الكهربائية انخفاضًا بمقدار النصف في الربع الثالث.