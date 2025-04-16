كم بلغ سعر فستان زفاف نارين بيوتي من تصميم إيلي صعب؟

ميرنا وليد - بيروت - تألقت اليوتيوبر والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نارين بيوتي، بفستان زفاف رائع من مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لموسم خريف 2024. يتميّز الفستان بتفاصيل فاخرة من الدانتيل الراقي والتطريز البارز، ويُقدّر سعره بحوالى 95 ألف دولار أميركي، ما يعكس مستوى الحرفية والفخامة الذي تشتهر به تصاميم إيلي صعب.

إشارة إلى أن هذا الفستان لم يصمم خصيصاً لـ نارين بيوتي، إذ تندرج هذه الإطلالة ضمن مجموعة "غبار الألماس" (Of Diamond Dust)، والتي استلهمها المصمم من فن الآرت ديكو، وجمعت بين الرقي الكلاسيكي والخيال المعاصر.

اختيار نارين لهذا الفستان يعكس ذوقها الرفيع، وحبها للإطلالات الناعمة والراقية.

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