ميرنا وليد - بيروت - ذكرت النجمة العالمية ناتالي بورتمان ان النجمة ريهانا قد ساندتها ودعمتها لكي تتجاوز طلاقها من مصمم الرقصات الفرنسي بنجامان ميلبييه.

وقالت ناتالي في أحد اللقاءات: "ريانا ساعدتني على تجاوز طلاقي"

الجدير ذكره أنه وبعد زواج دام 12 عاماً، وأثمر عن طفلين هما ألف وأماليا، إنفصلت ناتالي بورتمان مؤخرا عن زوجها مصمم الرقصات بنجامان ميلبييه.

وبحسب المصادر، فإن بنجامان كان على علاقة بشابة تدعى كاميل إتيان، وهي ناشطة مناخية تبلغ من العمر 26 عاماً، أي أنها تصغره بحوالي الـ 20 عاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر ناتالي بورتمان: "هذا ما فعلته ريهانا من أجلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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