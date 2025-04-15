ملك أحمد زاهر تهنئ شقيقتها ليلى بعقد قرانها: روح قلبي بقت أحلى عروسة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:53 صباحاً - حرصت النجمة ملك أحمد زاهر على تهنئه شقيقتها ليلى بمناسبة عقد قرانها على النجم هشام جمال، والذي أُقيم مساء أمس الاثنين 14 إبريل بأحد الأماكن بالقاهرة، وحضره عدد كبير من أصدقاء العروسين، ولعل الحضور اللافت هو تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وشاركت ملك عدد كبير من الصور من عقد القران؛ وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلقت عليها بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب.

هكذا هنأت ملك زاهر شقيقتها ليلى بعقد قرانها

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عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال

هنأت النجمة ملك أحمد زاهر شقيقتهابعقد قرانها على المنتج والنجم، وذلك بنشر عدد من الصور وثقت من خلالهم تفاصيل عقد القران وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"؛ وعلقت على الصور قائلة: "شوفوا حبيبة قلبي"، وأكملت: "قلبي فعلاً كان هايطير من الفرحة... دموعي نزلت لوحدها وأنا بشوف أختي الصغيرة، روح قلبي، بقت أحلى عروسة شافتها عيني.. لسه مش مصدقة إن البيبي بتاعتي بنوتي الصغيرة كبرت وبقت عروسة"، وتابعت: "يا رب السعادة دي تفضل ملازماكي طول عمرك.. ألف مبروك يا عروستي الحلوة".في أجواءٍ مبهجة كان عنوانها الفرحة والسعادة، تم عقد قران الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال مساء أمس الاثنين 14 إبريل بأحد الأماكن بالقاهرة؛ وحضر عقد قرانهما عدد كبير من أصدقاء العروسين، كان أبرزهم تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري. كما حرص على الحضور كلا من الفنان عمرو وهبة وزوجته، محمد جمعه، شام الذهبي ابنه النجمة أصالة، أحمد صفوت وآخرين.

أطلعوا على قصة حب ليلى زاهر وهشام جمال.. من الزمالة الفنية إلى عقد القران

شاهدوا دموع أحمد زاهر في عقد قران ابنته

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مشاركة ملك زاهر في "سيد الناس"

ودخل الفنان أحمد زاهر في حالة من التأثر الشديد لحظة عقد قران ابنته، جعلت دموعه تنهمر من عيناه، ووثق هذه اللحظة المؤثرة الفنان محمد جمعة عبر مقطع فيديو قصير بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق بالقول: "العروسة القمر دي، بنت أخويا أحمد زاهر، فرحة قلبي ما تتوصفش مبرررروك".وكانت الفنانةقد تحدثت لـ"الخليج 365" عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "سيد الناس" وتجسيدها لشخصية "ميادة" قائلة إنها شعرت بأن الشخصية قريبة منها على المستوى الشخصي، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة لتجسيد شخصية "ميادة فاروق الجباس" موضحة أن سبب ذلك هو وجود تشابه بينها وبين شخصية "ميادة" ولا سيما في الجوانب العاطفية سواء من حيث الإخلاص والغيرة الشديدة تجاه الحبيب، لذلك وقعت في غرامها، مكملة: "قريبة مني جداً، وأنا حبتها أوي علشان كده قدمتها بطريقة حلوة".

كما أكدت بأنها تلقت دعماً كبيراً من والدها الفنان أحمد زاهر، حيث أنها كانت تشعر برهبة وخوف شديد "مخضوضة جداً"، مشيرة أن سبب إحساسها بهذا الشعور هو خوفها بعدم تقديم الشخصية وفقاً لرؤية المخرج محمد سامي، أو بطريقة لا تنال إعجاب المشاهدين، وهنا تواجد والدها معها الفنان أحمد زاهر رغم انشغاله بأعمال أخرى، وبدأ يقوم بتشجيعها معنوياً ودعمها بصورة كبيرة، خاصة أنه اطلع على ورق العمل بالكامل من قبلها.

مسلسل "سيد الناس" عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025 والذي جسد بطولته الفنان عمرو سعد أمام عدد كبير من الفنانين وتعاون من خلاله مع المُخرج محمد سامي.

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