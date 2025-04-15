كيت ميدلتون في مقطع فيديو مؤثر عن السلام وإعادة الاتصال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:53 صباحاً - الحياة في الطبيعة والهواء الطلق خارج جدران المنزل دائماً ما تمثل أهمية لكيت ميدلتون تجعلها تشارك دعوة للهروب من ضجيج الحياة وضوضائها، وسرعة وتيرتها، بهدف العثور على الشعور بالسلام والتواصل في ظل عالمٍ مزدحمٍ للغاية، فهي من أشدّ مناصري التواصل مع الطبيعة، وقد نقلت حبها للطبيعة إلى أطفالها الثلاثة.

كيت ميدلتون تحث على الاندماج في الطبيعة

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أصدر قصر كنسينغتون مساء أمس الإثنين 14 أبريل مقطع فيديو جديداً لكيت ميدلتون- التي تشغل منصب الرئيسة المشتركة للكشافة منذ عام 2020- يُسلّط الضوء على أهمية العالم الطبيعي وقدرته على دعم صحتنا ورفاهيتنا، من خلال زيارتها لمنطقة ليك ديستريكت في المملكة المتحدة الشهر الماضي مع مجموعة من الكشافة الشباب، الذين ترأسهم بالمشاركة، وتحدثت مع رئيس الكشافة دواين فيلدز عن ارتباطها بالطبيعة.

وقالت في الفيديو: "أعتقد أن هذه البيئات تُشكّل إعادة تواصل روحية وعاطفية عميقة. ربما لا يتمتع الجميع بنفس العلاقة مع الطبيعة، لكنها ذات معنى كبير بالنسبة لي كمكانٍ أحقق فيه التوازن وأجد فيه نوعاً من الشعور بالسلام والتواصل في عالمٍ مزدحمٍ للغاية".

ومن جانبه أعرب فيلدز عن أهمية إتاحة الفرصة للشباب للاستمتاع بالطبيعة، معتبراً إياها مكاناً لتحفيز وتحدي أنفسهم، وتعلم مهارات القيادة، وقضاء الوقت في تكوين صداقات، وحفظ تلك الذكريات الجميلة التي تدوم مدى الحياة، ومعتقداً أنه بهذه الطريقة فسوف يُنشئ جيلاً شغوفاً بالمسحات الطبيعية، وحمايتها أيضاً.

بعد ذلك، انضمت كيت وفيلدز إلى مجموعة من الكشافة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً من مجموعات في كمبريا ومانشستر الكبرى، حيث خاضوا تحدياً للحصول على شارة عالم الطبيعة.

وبعد أن رحبت أميرة ويلز بالمجموعة، انحنت لتنظر إلى خريطة على الأرض، وقالت: "إن ما يجعل الكشافة رائعة للغاية هو أنها تعتمد على نفس الأسس التي كانت موجودة دائماً، وعلى الرغم من اختلاف العالم الحديث الآن، إلا أنها في الواقع لا تزال تلقى صدى لدى العديد من الشباب وتحدث فرقاً كبيراً بالنسبة لهم". وأشارت كيت إلى أن المهارات التي يكتسبها الكشافة هي مهارات حياتية يمكن تطبيقها في المدرسة والعمل وما بعدهما.

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دور الكشافة في تفاعل الشباب مع الطبيعة

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تُمكّن الكشافة بانتظام 450 ألف شاب وشابة من التفاعل مع الطبيعة وتجربتها، وهي قضية عزيزة على قلب الأميرة، حيث تُتيح المشاركة في التخييم والمشي لمسافات طويلة والتجديف والتسلق للشباب القدرة على تطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة والتخطيط، وتساعدهم على أن يصبحوا أكثر مرونة ودعماً لبعضهم البعض.

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