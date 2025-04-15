نجم بوليوود سلمان خان يتلقّى تهديداً جديداً يمس حياته

تهديدات مستمرة بالقتل لنجم بوليوود

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سلمان خان في مرمى الخطر

سلمان خان يتعرّض لمحاولة اغتيال منذ عامين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:53 صباحاً - الممثل الهندي الشهير، دائماً ما يكون في مرمى الخطر، وعلى مدار السنوات الماضية، تلقى تهديدات بالقتل أكثر من مرة، وذلك من قِبل عصابات طامعة في ثروته الهائلة، وكان آخر هذه التهديدات صباح يوم أمس؛ حيث تلقى نجم بوليوود تهديداً جديداً بالقتل.أفادت التقارير أن شرطة المرور في مومباي تلقت رسالة تهديد من شخص يزعم أنه سيقتل النجم سلمان خان، البالغ من العمر 59 عاماً، وقال إنه سيدخل منزله ويفجر سيارته بقنبلة. وقد سجلت شرطة مومباي بخصوص شكوى ضد مجهول على خلفية هذا التهديد، وهي تحقق في الأمر حالياً، وتسعى لتعقُّب مصدر التهديد.ويقيممع عائلته في شقق جالاكسي في باندرا بمومباي.وفي العام الماضي، تعرّض منزل نجم بوليوود لإطلاق نار من قِبل مسلحين تابعين لعصابة بيشنوي؛ مما أدى إلى تعزيز الحراسة الأمنية للممثل.وهذه هي المرة الخامسة التي يتلقى فيها الممثل تهديداً بالقتل. وعلى مدار العامين الماضيين، تلقىوأفراد عائلته، بمن فيهم والده سليم خان، تهديدات عديدة بالقتل.في أكتوبر الماضي، كان نجم بوليوود سلمان خان قد تلقّى تهديداً بالابتزاز والقتل. وذكرت تقارير إخبارية، أنه تلقّى رسالة تهديد تُطالب بدفع مبلغ 50 مليون روبية. وبحسب ما ورد، تم إرسال التهديد عبْر تطبيق WhatsApp إلى رقم شرطة المرور في مومباي، والذي ينص على أنه: إذا أرادحل عداوته طويلة الأمد مع رجل العصابات المسجون لورانس بيشنوي؛ فسيتعيّن عليه دفع المبلغ.يُذكر أنه في يونيو عام 2022، قد كشفت شبكة التايمز تفاصيل خطيرة ظهرت خلال التحقيق مع لورنس بيشوني المتهم بقتل سيدهو موس، وورد في التقرير أن النجم العالميكان الهدف الأول للورنس بيشوني، إلا أن القدر شاء أن ينجو من محاولة الاغتيال؛ حيث أن القناص كان يتواجد على مسافة قريبة من منزلبانتظار اللحظة المناسبة لإطلاق النار.وفي التفاصيل وفقاً لـ شبكة التايمز، أن لورنس بيشوني المشتبه به في مقتل سيدهو موس، قام بإرسال قناص مع سلاح صغير مخبّأ بغلاف لـ الهوكي لاغتيال، بعد أن رصد الممثل وعرف أنه يقوم بممارسة ركوب الدراجة الهوائية كلّ صباح من دون مرافقة أمنية.وأمر القناص باستغلال هذا الوقت لقتل، إلا أن القدر شاء ذلك اليوم أن يحظىبحراسة من قِبل أفراد الحراسة في شرطة مومباي؛ لأنه كان لديه وظيفة عامة في ذلك اليوم. وعليه تراجع القناص عن الخطة؛ خوفاً من أن تقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه، وترك المكان على الفور.

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