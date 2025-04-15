ميرنا وليد - بيروت - وصل الممثل السوري دريد لحّام أمس الى بلده وقد تم التقاط فيديوهات له خلال وصوله الى مطار دمشق الدولي برفقة زوجته هالة بيطار في أول ظهور له في بلده منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ولم يكن هناك أي استقبال رسمي للممثل القدير مما جعل الاراء تنقسم بين من رأى ان هذا الامر معيب بحقه كفنان سوري أعطى الكثير لبلده وبين من رأى ان الفنانين لا يجب ان تتم معاملته بطريقة مختلفة عن الشعب السوري ورأوا ان مشهد عودته عادي. ولم يعلق لحّام على موضوع عودته حتى الساعة ولا حتى على جدل استقباله.
كانت هذه تفاصيل خبر دريد لحام يعود الى سوريا بعد غياب من دون استقبال رسمي- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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