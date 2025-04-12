خطفت الأنظار بتصميمها الفريد ... كعكة مميزة لحفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو 

كعكة مميزة لحفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو

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عاصي الحلاني مفاجأة حفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو

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اللقطات الأولى من حفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 11:59 مساءً - انطلق اليوم حفل زفاف صانعة المحتوىالمعروفة بأسم "نارين بيوتي" على رجل الأعمال رامي سامو، وقد جمع الحفل بكل تفاصيله بين الفخامة والأناقة .خطفت كعكة حفل زفافورامي سامو أنظار جميع الحضور بتصميمها الفريد، حيث جاءت مكونة من 10 طبقات أنيقة باللون الأبيض، مزينة بتفاصيل دقيقة من الكريمة، وحبات الكرز الأحمر، الأمر الذي عكس أجواء الفرح والفخامة التى رافقت ليلة العمر لنارين ورامي، فى احتفال لا ينسى.حرص رجل الأعمال رامي سامو على مفاجأة زوجته نارين بيوتي بحضور الفنانلإحياء حفل زفافهما، والذي أشعل الأجواء بأغنيته "بحبك وبغار" وسط فرحة عارمة من قبل العروس، والتي جاءت ردة فعلها بطريقة عفوية أظهرت مدى حبها للحلاني، مع تفاعلها معه بالرقص والغناء مع جميع الحضور.أطلعوا على نارين بيوتي تخطف الأنظار في حفل زفافها بمكياج وتسريحة شعر ناعمة وجذابةانطلق اليوم حفل زفافورجل الأعمال رامي سامو في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شهدت اللقطات الأولى من الحفل دخول العريس رجل الأعمال رامي سامو إلى قاعة حفل الزفاف أجواء مليئة بالحماس على أنغام الدبكة وسط أجواء من الفرح والرقص مع الأصدقاء؛ في مشهدٌ مليء بالحيوية والعفوية أضفى طاقة خاصة على حفل الزفاف الأسطوري .أما نارين فقد اختارت إطلالة ملكية، تجمع بين النعومة والفخامة وعكست ذوق نارين الرفيع في واحدة من أسعد لحظات حياتها، حيث تألقت بفستاناً أبيض بتصميم "أوف شولدر"، وأكمام من الدانتيل الفاخر، من توقيع المصمم العالمى إيلي صعب، مع طرحة طويلة ومجوهرات ماسية.واختارت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع غرة بسيطة على جانبي وجهها؛ كما اعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».