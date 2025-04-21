انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي يعزي بوفاة البابا فرنسيس: كان رمزا عالميا للتسامح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ حمودي في بيان، "تلقينا نبأ وفاة قداسة البابا فرنسيس، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأحرّ التعازي إلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وإلى أبناء الطائفة المسيحية، وشعب الفاتيكان، لفقدان هذه القامة الروحية والانسانية الكبيرة، ورحيل رجل كرّس حياته لخدمة الإنسانية ونشر قيم المحبة والسلام والعدالة".



وأضاف، "لقد كان البابا فرنسيس رمزًا عالميًا للتسامح، والانفتاح والحوار بين الأديان، ونصرة المستضعفين، ومدافعا عن المظلومين في غزة وغيرها من الأرجاء المنكوبة، وكانت زيارته التاريخية الى العراق ولقائه بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني رسالة امل لتوطيد روح الإخاء والسلام بين شعوب العالم اجمع".

