حمادة هلال ضحيّة النّصب والاحتيال… ويحذّر

وجّه الفنّان المصريّ حمادة هلال تحذيرًا لمتابعيه على “إنستغرام” من عمليّات نصب واحتيال تُنفّذ باستخدام تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ إذ يتِمّ استغلال صورته وصوته للإيقاع بالجمهور.

في التّفاصيل أنّ “هلال” نشر عبر خاصّيّة القصص القصيرة، مقطع فيديو مزيّفًا يظهر فيه وهو يدعو الجمهور للمشاركة في مسابقة ماليّة وعلّق قائلًا: “نصب واحتيال… حسبي الله ونعم الوكيل”.

يُشار إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى الّتي يُستغلّ فيها اسم فنّان على هذا النّحو، إذ تعرّض عدد كبير من الفنّانين المصريّين لهذا الأمر في الفترة الأخيرة.

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يُذكر أنّ حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني ٢٠٢٥، من خلال الجزء الخامس من مسلسل “المدّاح”، من إنتاج شركة الصّبّاح، محقّقًا نجاحًا جماهيريًّا واسعًا في مصر والدّول العربيّة.