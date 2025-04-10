لقاء يجمع مدير مهرجان جرش بالسفير الكويتي لبحث التعاون الثقافي

ميرنا وليد - بيروت - التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، بسعادة سفير دولة الكويت لدى الأردن، حمد راشد المري، لبحث تفاصيل مشاركة الكويت في دورة مهرجان جرش 2025.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، خاصة مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية والإعلام العربي لعام 2025. وتُعد مشاركة الكويت في مهرجان جرش تقليدًا سنويًا يعكس عمق العلاقات الثقافية، ويبرز الدور الكويتي الريادي في دعم الفعاليات الثقافية والفنية، وتعزيز الوعي العربي. كما يؤكد اللقاء على أهمية تبادل الخبرات وتكامل الجهود لإبراز المشهد الثقافي العربي في أبهى صوره.