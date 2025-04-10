جينا أورتيغا تنسحب من سلسلة أفلام Scream لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية جينا أورتيغا أن انسحابها من الجزء السابع من سلسلة "Scream" لم يكن بسبب تضارب المواعيد مع مسلسل "وينزداي"، كما أشيع، بل جاء تضامنًا مع زميلتها ميليسا باريرا التي طُردت من الفيلم بسبب منشوراتها الداعمة لفلسـ طين، وأكدت أورتيغا أن قرارها مرتبط بتغير أجواء العمل بعد هذه الأزمة، حيث شعرت أن الاستمرار لم يعد مناسبًا لها، رغم حبها للفريق السابق.
إنسحابها جاء وسط جدل كبير واتهامات بـ"معاداة السامية" ضد باريرا، الأمر الذي ردّت عليه الشركة المنتجة ببيان حاد، ورغم الانسحاب، تواصل أورتيغا تحقيق النجاحات عبر موسم جديد من "وينزداي" ومشاركتها في فيلم "Beetlejuice"، ما يؤكد استمرار صعودها الفني.
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