قائمة بضيوف حفل “ميت غالا” لعام ٢٠٢٥، من سيحضر ومن رفض الدّعوة؟

من المتوقّع أن يكون حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥، المقرّرة إقامته في الخامس من أيّار/مايو القادم، إحدى أكثر الحفلات الّتي لا تنسى، إذ تتضمّن قائمة الضّيوف شخصيّات بارزة من عالم التّرفيه والموضة.

ومن بين الأسماء المشاركة في هذا الحدث المرموق المغنّية الكولومبية شاكيرا والممثّلة راشيل زيجلر، المعروفة بدورها في فيلم “سنو وايت”.

ستعود شاكيرا الّتي ظهرت لأوّل مرّة في حفل Met Gala في عام ٢٠٢٤، هذا العام لتتألّق مرّة أخرى على السّجّادة الحمراء. يعزّز وجودها مكانتها كأيقونة عالميّة ليس فقط في عالم الموسيقى، بل في عالم الموضة أيضًا.

من ناحية أخرى، تلقّت راشيل زيغلر دعوة لحضور الحدث، على الرّغم من أنّه من المعتقد أنّها ربما لن تتمكّن من الحضور بسبب التزاماتها المهنيّة في لندن، حيث ستتدرب على المسرحيّة الموسيقيّة “إيفيتا”، الّتي سيتِمّ افتتاحها في الرّابع عشر من يونيو.

سيكون موضوع حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥ هو “Superfine: Tailoring Black Style”، مع قواعد اللباس “Tailored For You”. يتميّز هذا النّهج بالأناقة وتأثير أسلوب الأسود في الموضة.

ومن بين المضيفين المشاركين هذا العام كولمان دومينغو، وسائق الفورمولا١ لويس هاميلتون، وآساب روكي وفاريل ويليامز، بينما سيشغل أسطورة كرة السّلة ليبرون جيمس منصب الرّئيس الفخري.

وتضمّ اللجنة المضيفة لهذا العام شخصيّات بارزة، من رياضيّين مثل سيمون بايلز وأنجيل ريس وشاكاري ريتشاردسون، إلى صاغة أفلام مثل سبايك لي وريجينا كينج، بالإضافة إلى موسيقيّين مثل آشر وتيلا وأندريه٣٠٠٠.

بالإضافة إلى شاكيرا وزيغلر. ومن المتوقّع حضور المشاهير الآخرين مثل ليزو وماري جي بلايج والعارضتَين أميليا جراي وأشلي جراهام. ويقال إن قائمة الضّيوف تشمل أيضًا رياضيّين بارزين، مثل نجمة كرة السلّة الجامعيّة بايج بويكرز.

ومع ذلك، رفضت بعض الشّخصيّات البارزة الدّعوة هذا العام، بما في ذلك عارضة الأزياء جيزيل بوندشين الّتي قرّرت عدم الحضور من أجل قضاء بعض الوقت مع شريكها جواكيم فالنتي وطفلهما الحديث الولادة.

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من المتوقّع أن يكون حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥ احتفالًا لا يُنسى بالموضة والثّقافة، إذ سيجمع بعضًا من أكثر الشّخصيّات تأثيرًا في الوقت الحالي في ليلة مليئة بالتألّق والأناقة.