رامي صبري يعلن وفاة والدة زوجته 

محبي رامي صبري يواسونه في وفاة والدة زوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:26 مساءً - أعلن الفنان، عن وفاة والدة زوجته شيرين، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"، قائلاً: "لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء".واكتفىبإعلان خبر وفاة والدة زوجته، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بموعد ومكان الجنازة،ولقى منشور رامي صبري تفاعلاً كبيراً سواء من قبل محبيه وجمهوره الذين تمنوا لوالدة زوجته أن يتغمدها الله عز وجل برحمته، أو من جانب زملائه في الوسط الغنائي مثل الملحن مدين الذي علق قائلاً: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفرلها و يجعلها من اهل الفردوس الأعلى ويصبركم".

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أحدث أعمال رامي صبري

وطرح النجممؤخراً أغنية" الحب عيبنا" والتي جاءت ضمن أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في موسم دراما رمضان الأخير، وحظيت الأغنية بتفاعل كبير وقت طرحها خاصة وأنها استطاعت أن تلامس مشاعر جمهور العمل، وهي من كلمات كريم فهمي، الذي يشارك أيضًا في بطولة المسلسل، وألحان عمرو الشاذلي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».