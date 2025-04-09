أمينة خليل تبكي على الهواء والسبب طفل مسلسل لام شمسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 07:24 مساءً - حلَّت الفنانة أمينة خليل وفريق عمل مسلسل "لام شمسية" ضيوفاً على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وذلك في تواجد أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، حيث كشفوا العديد من المواقف المؤثرة والكواليس المميزة في رحلة تصوير العمل الذي حقق صدى واسعاً في موسم رمضان 2025.
وأوضح البيلي أنه تخوف من ردود الفعل على هذا الدور، لذلك أخبر والدته بأنه لا يريد المشاركة في المسلسل، ولكن المخرج كريم الشناوي استطاع إقناعه بالعمل، وأخبره بأنه سيكون صوت مَن لا صوت لهم، وقال علي البيلي إن المخرج وجه له حديثاً دخل قلبه لذلك اقتنع بالدور، وهو الأمر الذي جعل أمينة خليل لا تتمالك دموعها على الهواء أثناء حديث علي البيلي.
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وقالت أمينة خليل إنها قضت أوقاتاً طويلة في كواليس تصوير المسلسل مع علي البيلي واقتربت منه كثيراً، وأصبحا بمثابة عائلة واحدة مشيرة إلى أنه أبهرها بأدائه، بل وتعلمت منه الكثير رغم صغر سنه، لافتة أن "علي" لم يكن وحده الذي خاف من العمل، مؤكدة أنها أيضاً شعرت بالخوف الشديد من تقديم المسلسل بسبب القضية الحساسة التي يتناولها.
أما الفنان أحمد السعدني قال في تصريحاته إنه ظل متردداً لفترة قبل الموافقة على الدور، واستغرق وقتاً طويلاً في التحضيرات لشخصيته في "لام شمسية"، وكشف أنه لا يستطيع تقديم شخصية لا يحبها، لذلك ظل لفترة حتى أحب الشخصية، وقال إنه قدم مشاهد صعبة والتي جعلته يفكر في حياته الخاصة، بسبب قصة المسلسل الصادمة والتي جعلته يفكر مرة أخرى في علاقته بابنه وخوفه عليه.
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وقال محمد شاهين إنه وافق من المرة الأولى وهو الأمر الذي صدم المخرج كريم الشناوي، والذي توقع أن يرفض الدور وأنه سيحتاج مجهوداً أكبر في إقناعه، وتأثر أيضاً محمد شاهين أثناء حديثه عن الدور ولم يتمالك دموعه في بعض اللحظات، وقال إنه سعيد للمشاركة في دور يفيد المجتمع ويساعد في التوعية.
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أمينة خليل تبكي متأثرة بحديث علي البيليوشهدت الحلقة دخول الفنانة أمينة خليل في نوبة بكاء تأثراً بحديث الطفل علي البيلي والذي جسد شخصية "يوسف" ضمن أحداث مسلسل "لام شمسية"، حيث كشف البيلي عن كواليس اختياره لهذا الدور الذي يُعد بطولة قائلاً: "لم أكن أعرف قصة المسلسل حين أُجريت اختبارات الأداء في البداية، وبعد اختياري لتقديم الشخصية ومعرفتي بالقصة تخوفت من تقديم الدور".
وأوضح البيلي أنه تخوف من ردود الفعل على هذا الدور، لذلك أخبر والدته بأنه لا يريد المشاركة في المسلسل، ولكن المخرج كريم الشناوي استطاع إقناعه بالعمل، وأخبره بأنه سيكون صوت مَن لا صوت لهم، وقال علي البيلي إن المخرج وجه له حديثاً دخل قلبه لذلك اقتنع بالدور، وهو الأمر الذي جعل أمينة خليل لا تتمالك دموعها على الهواء أثناء حديث علي البيلي.
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وقالت أمينة خليل إنها قضت أوقاتاً طويلة في كواليس تصوير المسلسل مع علي البيلي واقتربت منه كثيراً، وأصبحا بمثابة عائلة واحدة مشيرة إلى أنه أبهرها بأدائه، بل وتعلمت منه الكثير رغم صغر سنه، لافتة أن "علي" لم يكن وحده الذي خاف من العمل، مؤكدة أنها أيضاً شعرت بالخوف الشديد من تقديم المسلسل بسبب القضية الحساسة التي يتناولها.
أمينة خليل: تخوفت من مسلسل "لام شمسية"وأضافت أمينة أنها اعتادت الموافقة على أعمالها الفنية بعد قراءة أول حلقة، ولكن في مسلسل "لام شمسية" ظلت لمدة 10 أيام متخوفة من الرد على المخرج كريم الشناوي، قبل أن تقبل في النهاية الدور، وعبَّرت عن سعادتها لثقة كريم الشناوي والمؤلفة مريم نعوم بها في تقديم هذا العمل الهام، وذلك بعد تعاونها معهما في عدة أعمال مهمة أخرى مثل "الهرشة السابعة" و"خلي بالك من زيزي".
أما الفنان أحمد السعدني قال في تصريحاته إنه ظل متردداً لفترة قبل الموافقة على الدور، واستغرق وقتاً طويلاً في التحضيرات لشخصيته في "لام شمسية"، وكشف أنه لا يستطيع تقديم شخصية لا يحبها، لذلك ظل لفترة حتى أحب الشخصية، وقال إنه قدم مشاهد صعبة والتي جعلته يفكر في حياته الخاصة، بسبب قصة المسلسل الصادمة والتي جعلته يفكر مرة أخرى في علاقته بابنه وخوفه عليه.
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محمد شاهين يتأثر بالحديث عن دورهأما الفنان محمد شاهين، فقال إنه لم يتخوف إطلاقاً من دوره في مسلسل "لام شمسية"، رغم صعوبة دوره وتقديمه دوراً شريراً في العمل، وأضاف أنه على العكس من المتوقع كان متحمساً للغاية للمشاركة في العمل، لأنه يحب التحديات والأدوار المركبة والصعبة، وكان يريد تقديم مثل هذه الأدوار في مسيرته الفنية، بالإضافة إلى حبه العمل مع المخرج كريم الشناوي.
وقال محمد شاهين إنه وافق من المرة الأولى وهو الأمر الذي صدم المخرج كريم الشناوي، والذي توقع أن يرفض الدور وأنه سيحتاج مجهوداً أكبر في إقناعه، وتأثر أيضاً محمد شاهين أثناء حديثه عن الدور ولم يتمالك دموعه في بعض اللحظات، وقال إنه سعيد للمشاركة في دور يفيد المجتمع ويساعد في التوعية.
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