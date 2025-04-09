أمينة خليل تبكي على الهواء والسبب طفل مسلسل لام شمسية

أمينة خليل تبكي متأثرة بحديث علي البيلي

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أمينة خليل: تخوفت من مسلسل "لام شمسية"

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محمد شاهين يتأثر بالحديث عن دوره

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 07:24 مساءً - حلَّت الفنانةوفريق عمل مسلسل "" ضيوفاً على برنامج "" الذي تقدمه الإعلاميةعلى قناة ON، وذلك في تواجد أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، حيث كشفوا العديد من المواقف المؤثرة والكواليس المميزة في رحلة تصوير العمل الذي حقق صدى واسعاً في موسم رمضان 2025.وشهدت الحلقة دخول الفنانة أمينة خليل في نوبة بكاء تأثراً بحديث الطفلوالذي جسد شخصية "يوسف" ضمن أحداث مسلسل ""، حيث كشف البيلي عن كواليس اختياره لهذا الدور الذي يُعد بطولة قائلاً: "لم أكن أعرف قصة المسلسل حين أُجريت اختبارات الأداء في البداية، وبعد اختياري لتقديم الشخصية ومعرفتي بالقصة تخوفت من تقديم الدور".وأوضحأنه تخوف من ردود الفعل على هذا الدور، لذلك أخبر والدته بأنه لا يريد المشاركة في المسلسل، ولكن المخرج كريم الشناوي استطاع إقناعه بالعمل، وأخبره بأنه سيكون صوت مَن لا صوت لهم، وقال علي البيلي إن المخرج وجه له حديثاً دخل قلبه لذلك اقتنع بالدور، وهو الأمر الذي جعل أمينة خليل لا تتمالك دموعها على الهواء أثناء حديث علي البيلي.يمكنكِ قراءة.. نجمات حققن نجاحاً لافتاً بعد العمل بعيداً عن أزواجهن.. هل ستكون مي عمر من بينهن؟وقالت أمينة خليل إنها قضت أوقاتاً طويلة في كواليس تصوير المسلسل معواقتربت منه كثيراً، وأصبحا بمثابة عائلة واحدة مشيرة إلى أنه أبهرها بأدائه، بل وتعلمت منه الكثير رغم صغر سنه، لافتة أن "علي" لم يكن وحده الذي خاف من العمل، مؤكدة أنها أيضاً شعرت بالخوف الشديد من تقديم المسلسل بسبب القضية الحساسة التي يتناولها.وأضافت أمينة أنها اعتادت الموافقة على أعمالها الفنية بعد قراءة أول حلقة، ولكن في مسلسل "لام شمسية" ظلت لمدة 10 أيام متخوفة من الرد على المخرج كريم الشناوي، قبل أن تقبل في النهاية الدور، وعبَّرت عن سعادتها لثقةوالمؤلفةبها في تقديم هذا العمل الهام، وذلك بعد تعاونها معهما في عدة أعمال مهمة أخرى مثل "الهرشة السابعة" و"خلي بالك من زيزي".أما الفنان أحمد السعدني قال في تصريحاته إنه ظل متردداً لفترة قبل الموافقة على الدور، واستغرق وقتاً طويلاً في التحضيرات لشخصيته في "لام شمسية"، وكشف أنه لا يستطيع تقديم شخصية لا يحبها، لذلك ظل لفترة حتى أحب الشخصية، وقال إنه قدم مشاهد صعبة والتي جعلته يفكر في حياته الخاصة، بسبب قصة المسلسل الصادمة والتي جعلته يفكر مرة أخرى في علاقته بابنه وخوفه عليه.يمكنك قراءة أيضاً.. هل تدخلت الرقابة في نهاية مسلسل لام شمسية؟أما الفنان محمد شاهين، فقال إنه لم يتخوف إطلاقاً من دوره في مسلسل ""، رغم صعوبة دوره وتقديمه دوراً شريراً في العمل، وأضاف أنه على العكس من المتوقع كان متحمساً للغاية للمشاركة في العمل، لأنه يحب التحديات والأدوار المركبة والصعبة، وكان يريد تقديم مثل هذه الأدوار في مسيرته الفنية، بالإضافة إلى حبه العمل مع المخرج كريم الشناوي.وقالإنه وافق من المرة الأولى وهو الأمر الذي صدم المخرج، والذي توقع أن يرفض الدور وأنه سيحتاج مجهوداً أكبر في إقناعه، وتأثر أيضاً محمد شاهين أثناء حديثه عن الدور ولم يتمالك دموعه في بعض اللحظات، وقال إنه سعيد للمشاركة في دور يفيد المجتمع ويساعد في التوعية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».