الامارات | طرق دبي تطرح أرقاماً مميزة.. و«971» الأغلى بـ 869.5 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شراء أرقام لوحات مميزة إلكترونياً، عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الهيئة عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، أنه يمكن للمتعاملين شراء لوحات الأنواع المختلفة من المركبات، سواء الخصوصي أو «الكلاسيك» أو الدراجات النارية أو «النارية الترفيهية».

وتمكّن هذه الخدمة المتعاملين من الاستعلام عن أرقام اللوحات المميزة المتوافرة (المعروضة على النظام المروري والموقع الإلكتروني أو تلك المخصصة للمزاد) وشرائها، أو طلب الاشتراك في المزاد العلني (مزاد القاعات) والإلكتروني للأرقام. كما تُمكّن أيضاً من شراء باقات الأرقام المميزة المعروضة على النظام المروري.

ويمكن للمتعاملين التقدم لشراء اللوحات المميزة، سواء للأفراد أو الشركات، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، واختيار شراء رقم لوحة جديد من قائمة خدمات اللوحات، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

أما عن خطوات شراء الرقم المميز، فيتقدّم المتعامل للحصول على الخدمة، ويختار الرقم الذي يريده من قائمة الأرقام المتوافرة، ثم يدفع الرسوم المتوجّبة وقيمة الرقم، ومن ثم يتسلم المتعامل شهادة ملكية الرقم عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وطرحت الهيئة عبر موقعها أرقاماً ثلاثية ورباعية وخماسية للمركبات الخصوصي والدراجات النارية. وطرحت أيضاً أرقاماً ثلاثية ورباعية وخماسية للمركبات الكلاسيكية. ووفقاً للأرقام المعروضة على موقع الهيئة، جاء أغلى رقم مميز بقيمة 869 ألفاً و500 درهم، وهو (971) برموز لحروف مختلفة، وتلاه رقم 828 برموز (Q وS وT)، حيث بقيمة 781 ألفاً و300 درهم، وخلفه أرقام 242 و252 و262 و272 و282 و292 برموز متنوعة لكل منها، حيث بلغت قيمتها 768 ألفاً و700 درهم، وجاءت بالقيمة نفسها كذلك أرقام 353 و363 و373 و383 و393 و424 و464 و474 و484 و494 برموز مختلفة.

في الوقت ذاته، تتيح هيئة الطرق والمواصلات خدمة إدارة لوحات المركبات، حيث تُمكّن المتعاملين من تغيير رقم لوحة المركبة، وتجديد حفظ رقم اللوحة، وإصدار بدل فاقد أو تالف للوحة المركبة، وطلب أو إلغاء لوحة ثالثة للمركبة الخفيفة في حال قام المتعامل بوضع قاعدة حامل درّاجات هوائية تُعيق رؤية اللوحة الخلفية للمركبة.

ويحقُّ للمواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والشركات والجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية الحصول على هذه الخدمة، بعد تقديم المستندات المطلوبة، وهي الهوية الإماراتية، وخطاب من الشرطة في حال فقدان اللوحات، للمواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة للشركات التجارية فيتوجب تقديم الهوية الإماراتية وخطاب من الشركة، وخطاب من الشرطة في حال فقدان اللوحات.

وفي ما يخص الهوية الإماراتية، يجب تقديم خطاب من الشركة، وخطاب من الشرطة في حال فقدان اللوحات، وخطاب من سلطة المنطقة الحرة في (جافزا) ومدينة دبي للإعلام ومطار دبي. وفي ما يخص الجهات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية، يجب تقديم الهوية الإماراتية للمخوَّل، وخطاب من الجهة الحكومية، وخطاب من الشرطة في حال فقدان اللوحات، فيما يشترط على الهيئات الدبلوماسية تقديم الهوية الإماراتية وخطاب من وزارة الخارجية، وخطاب من الشرطة في حال فقدان اللوحات.