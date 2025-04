شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إنهاء مؤتمر لترامب بعد إغماء طفلة في المكتب البيضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أنهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حديثه اليوم الجمعة، في أثناء مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، على إثر إغماء طفلة بشكل مفاجئ.وظهر الارتباك على الحضور في المؤتمر، فيما جرى إخراج الطفلة على الفور ولم يتحدد سبب فقدانها الوعي، إلى ذلك، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة.وردا على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين: "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".ولا يملك الرئيس الأمريكي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، لكنّ ترامب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود سبب للقيام بذلك.