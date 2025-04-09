خبر سعيد لعشّاق مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة بعد تحقيقه أرقامًا قياسيّة.

تزامنًا مع النّجاح السّاحق لمسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة “المدينة البعيدة” وتحطيمه الأرقام القياسيّة متفوّقًا على كلّ المسلسلات التّركيّة الأخرى على الشّاشات التّركيّة إضافة إلى حصوله على أعلى نسب مشاهدة للمسلسلات الّتي عرضت عبر قناة D منذ خمسة عشر عامًا.

اتّخذت شركة الإنتاج قرارًا بتجديد عرض “المدينة البعيدة” لموسم ثانٍ وذلك بعد أن ينتهي الموسم الأوّل منه نهاية أيار/مايو القادم أو حزيران/يونيو.

وأشارت مصادر تركية إلى أنّ شخصيتَي زيرين ومينى سوف تستمرّان في العمل على أن يكون هناك انضمامات جديدة سيتِمّ الكشف عنها تباعًا في الأسابيع القادمة.

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وكانت حلقة جديدة من مسلسل “المدينة البعيدة” قد حطّمت رقمًا قياسيًّا جديدًا وصل إلى ١٧،٣٧.