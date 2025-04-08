هالة صدقي تكشف كواليس صفع ممثل شهير في “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “mbc مصر”، والتي استضاف فيها الفنان ماجد المصري، كشفت الفنانة هالة صدقي كواليس صفع المصري لها، ضمن أحداث مسلسل “إش إش” الذي شاركا فيه خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت هالة: “مسلسل “إش إش” هادف والرسالة إنه مهما رُحت وجيت حق ربنا وحق الناس هيرجع حتى لو بعد سنين وماتحكمش على الناس بالمظهر”.

وأضافت: “مكنش سهل إني أخرج من شخصية “صفصف” في “جعفر العمدة” وأجسد دور شادية في “إش إش”، وعلشان كده فضلنا نعيد ونكرر علشان منكررش نفس دور “صفصف””.

وعن صفع الفنان ماجد المصري لها في مسلسل “إش إش”، قالت هالة صدقي: “إيده مرزبّة صحيح بس قعدنا نتدرب كتير على مشهد صفعي لكنه كان تلميذ جوا اللوكيشن، وكل مشهد يجي يقول هو أنا كنت كويس؟ فكان طول الوقت قلقان وبياخد رأينا”.