 بشرى عضو لجنة تحكيم مهرجان موسكو السينمائي في دورته الـ47

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:21 مساءً - أعلنت الفنانة بشرى عن اختيارها للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان موسكو السينمائي الدولي في دورته الـ47، التي تنطلق في الفترة من 17 أبريل الجاري حتى 24 من نفس الشهر؛ حيث يعَد هذا المهرجان، هو ثاني أقدم مهرجان سينمائي في العالم بعد مهرجان البندقية؛ حيث عقدت دورته الأولى في موسكو في عام 1935.

بشرى تعبّر عن تشرُّفها بتمثيل مصر في لجنة تحكيم المهرجان

وعبّرت بشرى عن تشرُّفها بهذا الاختيار، من خلال منشور على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيه: "أتشرّف بمشاركتي وتمثيل بلدي مصر كعضو لجنة تحكيم في أحد أقدم المهرجانات الدولية في روسيا، فى دورته رقم 47 مع نخبة من السينمائيين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، مهرجان موسكو السينمائي الدولي".

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الفنانة بشرى كانت لها العديد من التجارِب في عضوية لجان تحكيم المهرجانات السينمائية في السنوات الأخيرة؛ حيث شاركت في لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي. كما ترأست بشرى لجنة تحكيم "فئة أفلام الطلبة" بـ مهرجان البحرين السينمائي. وكذلك لجنة تحكيم منح سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، وغيرها من التجارِب الأخرى.

"سيد الناس" آخر أعمال بشرى الدرامية

يُذكر أن بشرى تواجدت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وجسّدت خلال أحداث العمل شخصية "سارة" زوجة شقيق عمرو سعد، والذي جسّد دوره أحمد فهيم، الذي تزوجها في لندن وأنجبا ابناً وبنتاً. وبعد عودتها معه إلى مصر، تكتشف العديد من الأسرار التي أخفاها عنها طوال 20 سنة، وتكون مضطرة للبقاء معه بسبب أبنائهما.

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مسلسل "سيد الناس" جاء من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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