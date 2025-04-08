شعيفان محمد يسأل جمهوره عن رأيهم بأول 5 حلقات من أكثر من خوات والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - بعد عرض ما يقارب من 5 حلقات من مسلسل "أكثر من خوات"، نشر الفنان شعيفان محمد صورة له من العمل، وسأل متابعيه عن رأيهم بالخمس الحلقات التي عُرضت من العمل، لأخذ آرائهم، وكتب لهم "بعد عرض أول 5 حلقات من مسلسل "أكثر من خوات"، بشروني كيف الأمور معكم".

وبالفعل تفاعل معه المتابعون، وأثنوا على العمل والدور الذي أداه بالمسلسل، وكتبوا له عدداً من العبارات الجميلة، حيث كتب أحد المتابعين: "الشخصية القويه "، فيما كتبت متابعة: "جميل مبدع ما شاء الله"، وكتب أحد المتابعين: "ملك المحامين"، فيما كتبت متابعة: "إنت إنسان مبدع ما شاء لله"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "المحامي سعود"، وكتبت متابعة أخرى: "أجمل مسلسل وأحلى دور قمت فيه ملك المحامين"، وكتب له أحد المتابعين: "نجم النجوم"، وكتبت إحدى المتابعات: "مبدع وأستاذ"، فيما كتبت أخرى: "مبدع في الشخصية"، وكتب متابع: "مبدع ما شاء الله تبارك الله".

مسلسل "أكثر من خوات"

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"أكثر من خوات" هو مسلسل من إخراج سلطان العبدالمحسن، ومن تأليف علاء حمزة، ومن بطولة الفنان شعيفان محمد العتيبي، أصايل محمد، نورا ياسين، يزيد المجيول، نور حسين، سلطان المقبالي، وائل غازي، مطلق مطر، عبدالرحمن عبدالله، عمران العمران، أحمد الرشيد، وبندر الخضير.

وتدور أحداث المسلسل حول المحامية الشابة "لؤلؤة"، التي تُكنّ لصديقتها "العنود" محبة وثقة بلا حدود، وتعتبرها أكثر من أخت لها، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب، حيث تطعنها صديقتها في ظهرها، وتحولها من شخصية محبوبة إلى مكروهة في المجتمع، وتدمر حياتها، مما يدفع المحامية "لؤلؤة" للانتقام بطريقتها وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال الفنان شعيفان محمد

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وكان آخر أعمال الفنان شعيفان محمد هو مسلسل "ولد ليموت"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الفنان نايف الراشد، ومن بطولة نايف الراشد، أسمهان توفيق، شعيفان محمد، طلال باسم، مروة محمد، جود السفياني، روان الطويرقي، زهراء دهراب، احمد مساعد، شيماء قمبر بالإضافة إلى آخرين.

وتدور أحداث العمل عندما يتبنى "حمود"، الغاضب من أعمال والده الخيرية، وجهة نظر مختلفة حول ما يجب فعله بأموال عائلته الثرية، مما يدفعه إلى للقسوة، ويقدم على التلخص من والده، ووضع مخطط ليحقق غايته مهما كلفه من دماء، وتحدث العديد من الأحداث المهمة والصعاب وتتوالى أحداث العمل.

شعيفان محمد في سطور

قدم الفنان شعيفان محمد عدداً من الأعمال، ومن أبرزها مسلسل "خلك معي"، "خط البداية"، "السحارة"، "طاش14 "، "دعاء على أبواب جهنم"، "رجل غني فقير جداً"، "هوامير الصحراء"، "السراب"، "أبجد هوز"، "صعب المنال"، "أسوار" "المصاقيل"، "شباب البومب"، "السلطانة"، "سيلفي2"، "ظل الحلم"، "قلوب بيضاء"، "صيف بارد"، "سريع سريع"، "بنات الملاكمة"، "عندما يكتمل القمر2"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى.

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