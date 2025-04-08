هيدي كرم بوصلة رقص مع نجلها تحدث تفاعلا واسعا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هيدي كرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها برفقة إبنها نديم.

وظهرت هيدي في مقطع الفيديو وهي ترقص بحماس كبير وبطريقة لافتة مع نجلها نديم على أحد الشواطئ، وذلك على أنغام أغنية "حبتها ولا محبتهاش" للفنان المصري خالد سليم.

وأرفقت هيدي الفيديو بتعليق اكتفت فيه بعض كلمات الأغنية قائلة: "هي الدنيا ولازم تتعاش".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بمقطع الفيديو، وأشادوا بالعلاقة الجميلة بين الأم ونجلها.

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