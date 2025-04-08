سعر فستان عقد قران نارين بيوتي يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - لفتت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، الأنظار بإطلالتها في عقد قرانها، الذي احتفلت به منذ أيام.



وتألقت نارين في الحفل بفستان أبيض، بتصميم ناعم جاء بقصة ضيقة وبتصميم الفساتين المرميد، المغطى بالدانتيل المشغول بالورود من نفس القماش.

ولفت الفستان الأنظار بأناقته وفخامته، إلا أن سعره أدهش الجمهور، فبالرغم من تصميمه اللافت إلا أن سعره جاء متواضع مقارنة بأسعار فساتين زفاف المشاهير، فقد بلغ 125 دولار من "luxedress".

وأكملت نارين إطلالتها بطرحة دانتيل متوسطة الطول، وتزينت يسوارين واحد منهم مصنوع من اللؤلؤ والآخر ماسي.