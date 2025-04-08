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أمير رمسيس وليلى علوى وهند صبرى يلتقون الرئيس الفرنسى فى حفل استقبال بالسفارة الفرنسية

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  • أمير رمسيس وليلى علوى وهند صبرى يلتقون الرئيس الفرنسى فى حفل استقبال بالسفارة الفرنسية 1/6
  • أمير رمسيس وليلى علوى وهند صبرى يلتقون الرئيس الفرنسى فى حفل استقبال بالسفارة الفرنسية 2/6
  • أمير رمسيس وليلى علوى وهند صبرى يلتقون الرئيس الفرنسى فى حفل استقبال بالسفارة الفرنسية 3/6
  • أمير رمسيس وليلى علوى وهند صبرى يلتقون الرئيس الفرنسى فى حفل استقبال بالسفارة الفرنسية 4/6
  • أمير رمسيس وليلى علوى وهند صبرى يلتقون الرئيس الفرنسى فى حفل استقبال بالسفارة الفرنسية 5/6
  • أمير رمسيس وليلى علوى وهند صبرى يلتقون الرئيس الفرنسى فى حفل استقبال بالسفارة الفرنسية 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 01:52 ص

نشر المخرج أمير رمسيس عددا من الصور التي جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب رمسيس، " كان لي شرف مقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاستقبال الرسمي الذي أقامته السفارة الفرنسية".

وكشف المخرج أمير رمسيس، أن الرئيس الفرنسي شاهد أجزاء من فيلم المخرج أمير رمسيس الوثائقي "عن يهود مصر" خلال عرضه قي معهد العالم العربي بفرنسا.

وشهد حفل الاستقبال حضور عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، منهم المخرج أمير رمسيس وليلي علوي وهند صبري ويسرا اللوزي وكريم قاسم والمخرج يسري نصر الله.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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