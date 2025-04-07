قائمة ضيوف شرف فيلم المشروع x في عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 11:55 مساءً - حجز فيلم "المشروع X" بطولة الفنانين كريم عبد العزيز وياسمين صبري مكانه ضمن منافسات موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث ينطلق أواخر شهر مايو المقبل أي قبل حلول العيد بأسبوع، ويدخل الفيلم الموسم كأبرز الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لاسيما وأن بطل العمل كريم عبد العزيز يعيش لحظات من التوهج الفني بالإضافة إلى ضخامته الإنتاجية.
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"المشروع X" أول فيلم مصري يعرض بتقنية IMAX، وتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.
وتدور أحداثه حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر وذلك فى إطار من الاثارة والنشويق.
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ضيوف شرف فيلم "المشروع X" مع كريم عبد العزيزويشهد فيلم "المشروع X" مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين خلال الأحداث، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد وذلك إلى جانب أبطال العمل الرئيسين وهم: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني.
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https://www.instagram.com/p/DH_ivtOiCQD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025
"المشروع X" أول فيلم مصري يعرض بتقنية IMAX، وتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.
وتدور أحداثه حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر وذلك فى إطار من الاثارة والنشويق.
"المشروع X" تعاون جديد بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميميفيلم "المشروع X" يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.
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https://www.instagram.com/p/DHt8XlJN88K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة أيضاً.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».