قائمة ضيوف شرف فيلم المشروع x في عيد الأضحى 2025

ضيوف شرف فيلم "المشروع X" مع كريم عبد العزيز

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"المشروع X" تعاون جديد بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 11:55 مساءً - حجز فيلم "المشروع X" بطولة الفنانينمكانه ضمن منافسات، حيث ينطلق أواخر شهر مايو المقبل أي قبل حلول العيد بأسبوع، ويدخل الفيلم الموسم كأبرز الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لاسيما وأن بطل العمليعيش لحظات من التوهج الفني بالإضافة إلى ضخامته الإنتاجية.ويشهد فيلم "" مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين خلال الأحداث، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد وذلك إلى جانب أبطال العمل الرئيسين وهم: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني.يمكنكِ قراءة.. القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025" أول فيلم مصري يعرض بتقنية IMAX، وتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.وتدور أحداثه حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر وذلك فى إطار من الاثارة والنشويق.فيلم "" يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.يمكنك قراءة أيضاً.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025إنستغرام الخليج 365وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».